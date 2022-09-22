РФ дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в Москве

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Москва дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он пояснил, что Вашингтон запросил согласие некоторое время назад, а ее выдвижение на эту должность анонсировал только что.
Рябков также оценил возможность активизации контактов с США после назначения нового посла. Он пояснил, что сначала Трейси должны утвердить в Сенате. Замминистра добавил, что Москва готова к малейшему признаку улучшения отношений между странами и отнесется к таким шагам серьезно. Однако пока тенденция наблюдается противоположная, отметил он.
Замглавы МИД сказал, что каждый следующий шаг при обсуждении спецоперации со стороны противников России и оппонентов нацелен на нагнетание обстановки, а не на ее разрядку.
"Это отражение того, что реально против нас ведется гибридная война. Риски с этим связанные никоим образом нельзя недооценивать", – приводит слова замминистра ТАСС.
Ранее стало известно, что американский посол в РФ Джон Салливан закончил свою работу в стране и покинул Москву. До приезда его преемника обязанности в российской столице будет исполнять Элизабет Руд. Отмечалось, что отъезд представителя Соединенных Штатов связан с ротацией на этой должности, и о понижении уровня отношений между государствами речи не идет.
Новым послом США в РФ впервые в истории может стать женщина
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