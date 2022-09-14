Байден предложит на должность посла США в РФ Линн Трейси – СМИ

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На пост американского посла в России президент США Джо Байден намерен предложить Линн Трейси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

"Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла в период огромной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой", – отметили собеседники канала.

Уточняется, что Трейси с 2019 года является послом Соединенных Штатов в Армении.

По данным телеканала, кандидатура Трейси уже представлена РФ, в настоящее время ожидается ответ.

Ранее стало известно, что американский посол в РФ Джон Салливан закончил свою работу в стране и покинул Москву. До приезда его преемника обязанности в российской столице будет исполнять Элизабет Руд.

Отмечалось, что отъезд представителя Соединенных Штатов связан с ротацией на этой должности, и о понижении уровня отношений между государствами речи не идет.

