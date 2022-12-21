СМИ узнали о несостоявшемся визите Зеленского в США прошедшим летом

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить США летом. Однако из соображений безопасности поездка была отложена, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

"Украинский президент искал возможности поехать в Вашингтон с лета... Безопасность была главной проблемой на этом пути", – сообщил собеседник издания.

Накануне стало известно, что 21 декабря Зеленский прибудет в Вашингтон для встречи с американским лидером Джо Байденом. Как сообщил источник WP, супруга Зеленского – Елена – не поедет с украинским лидером.

В ходе посещения Штатов Зеленский выступит перед конгрессом и пообщается со СМИ. По данным СМИ, на встрече с Байденом украинский лидер попросит ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров, а также разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. После нескольких часов в США он вернется на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после визита Зеленского в США в Москве не ожидают положительных изменений.



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