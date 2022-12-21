Песков заявил, что Путин не планирует говорить с Макроном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не планирует говорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который отмечает день рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом он пообещал уточнить насчет поздравительной телеграммы от Путина.

Макрону исполняется 45 лет 21 декабря.

Ранее президент Франции рассказал, что не говорил с российским коллегой несколько недель, поэтому хочет провести с ним беседу. При этом он отметил, что перед этим он планирует позвонить главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.



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