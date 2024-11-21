Правящая партия Грузии представила Кобахидзе для переназначения на пост премьера

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Ираклий Кобахидзе был представлен правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" для переназначения на должность премьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного секретаря фракции Мамука Мдинарадзе.

"Как известно, согласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет право выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, и, наверное, не будет особым сюрпризом то, что Бидзина Иванишвили представил кандидатом на эту должность Ираклия Кобахидзе и, естественно, он получил полную поддержку политсовета", – рассказал Мдинарадзе.

Он также заявил, что на пост спикера парламента партия представила Шалву Папуашвили.

Ранее Кобахидзе занимал должность председателя партии "Грузинская мечта", однако в феврале этого года его кандидатуру выдвинули на пост премьер-министра. Тогда Кобахидзе определил главной задачей Грузии восстановление ее территориальной целостности, укрепление суверенитета и урегулирование отношений с Россией мирным путем.