Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Очередная батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" прибыла в Белоруссию из России, сообщает местное Минобороны.

Комплексы были доработаны с учетом их применения в ходе СВО. Одна такая батарея ЗРК способна одновременно уничтожить 16 целей с различных направлений на скорости до 730 метров в секунду, дальности до 12 километров и высоте до 10 километров.

Отличительными особенностями комплекса "Тор-М2" является его мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы и эффективная стрельба. Отмечается, что поступление российского вооружения в Белоруссию говорит о плодотворном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Минска.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства, они фигурируют в основах обновленной ядерной политики.

По версии главы ЛДПР Леонида Слуцкого, западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии, чтобы совершить государственный переворот и создать новый антироссийский плацдарм.

