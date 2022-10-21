ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области – МО РФ

Фото: министерство обороны РФ

Военнослужащие России за прошедшие сутки сорвали две попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, военнослужащие Украины осуществляли попытки наступлений в районах сел Давыдов Бород и Сухой Ставок.

Также российские военные пресекли размещение в тыловых районах около 20 диверсионных групп ВСУ.

В результате обороны ВС России удалось ликвидировать свыше 120 украинских военных. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали 6 бронированных машин и 13 автомобилей военного назначения.

До этого в Минобороны России заявили о ликвидации воздушно-космическими силами РФ ангара с иностранной техникой ВСУ. По данным оборонного ведомства, удар был нанесен по складу в Новой Каменке в Херсонской области.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский вертолет Ми-8 и 18 беспилотников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Тогда глава российского государства заверил, что в планы властей страны не входит оккупация украинских территорий.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ показало работу расчетов комплекса "Искандер-М" на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!