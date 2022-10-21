15:03Политика
ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области – МО РФ
Фото: министерство обороны РФ
Военнослужащие России за прошедшие сутки сорвали две попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, военнослужащие Украины осуществляли попытки наступлений в районах сел Давыдов Бород и Сухой Ставок.
Также российские военные пресекли размещение в тыловых районах около 20 диверсионных групп ВСУ.
В результате обороны ВС России удалось ликвидировать свыше 120 украинских военных. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали 6 бронированных машин и 13 автомобилей военного назначения.
До этого в Минобороны России заявили о ликвидации воздушно-космическими силами РФ ангара с иностранной техникой ВСУ. По данным оборонного ведомства, удар был нанесен по складу в Новой Каменке в Херсонской области.
Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский вертолет Ми-8 и 18 беспилотников.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Тогда глава российского государства заверил, что в планы властей страны не входит оккупация украинских территорий.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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