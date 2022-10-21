Стали известны подробности отставки премьер-министра Британии Трасс

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Журналисты Daily Mail выяснили подробности отставки премьер-министра Лиз Трасс. Как пишет британское издание, накануне политик была напугана, а соратники по Консервативной партии в ходе заседания парламента не стеснялись повышать на нее голос.

Источник газеты рассказал, что 20 октября около четырех часов утра Трасс начала рассылать сообщения своим друзьям. Из них можно было сделать вывод, что премьер-министр была взволнована, но осознавала, что для нее на посту главы кабмина все кончено.

Не все гладко было и в палате общин во время голосования по поводу увольнения недовольных политикой Трасс министров. Те обвиняли ее в издевательствах. А за день до объявления об отставке в парламенте можно было услышать, как тори кричали на премьер-министра, сетуя на то, что вокруг происходит бардак.

Один из членов Консервативной партии Гэри Стритер считает, что после такого скандала партии сложно будет удержаться у власти, во всяком случае ей придется избрать нового лидера и укрепить дисциплину.

20 октября действующий председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности всего 44 дня. При этом она отметила, что продолжит работать до тех пор, пока не будет найден преемник.

Свое решение политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. Между тем, по данным СМИ, на решение Трасс повлиял соответствующий призыв 16 ее однопартийцев.

Ожидается, что выборы нового премьер-министра пройдут до 28 октября. Если все пойдет по плану, то его могут назначить на должность уже 31 октября.



Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

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