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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга Украины. Об этом сообщила ВВС.

Как утверждает источник, расследование по этому уголовному делу идет полтора года. В связи с этим Залужного уже вызывали на допрос со следователями. При этом в СБУ и государственном бюро расследований не стали отвечать на вопросы об участии главкома ВСУ в следственных мероприятиях.

Несмотря на то, что у главкома ВСУ нет пока процессуального статуса, по данным ВВС, он может его получить. В издании добавляют, что в политических кругах происходящему уже дали название – "дело Залужного".

В ВВС отметили, что пока никому не предъявляли обвинений по этому делу, но в скором времени это может произойти. Сейчас еще допрашивают представителей военного командования и гражданских властей: командующего Минобороны Украины Сергея Наева, бывших командующих группировкой "Юг" Андрея Ковальчука и Андрея Соколова.

Издание добавляет, что ВСУ должны были осуществлять подрыв мостов, а также принимать другие меры по уставу, без приказов украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступления.

Сам Залужный, критикуя Запад, проговорился о провале контрнаступления, добавил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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