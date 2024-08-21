РКН заблокировал сайт издания Astra из-за недостоверной общественно значимой информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra в связи с публикацией на этом ресурсе недостоверной общественно значимой информации, передает РИА Новости заявление ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному ресурсу <...> в порядке, предусмотренном статьей 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", – отметили в РКН.

Соответствующее решение ведомство приняло в среду, 21 августа. Издание Astra начало свою деятельность после начала спецоперации на Украине.

Ранее РКН заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" (внесен в список иностранных агентов) и "Компромат-групп". Причиной для этого также послужила регулярная публикация ложных сведений на этих ресурсах. В связи с тем же ведомство ограничило доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ".