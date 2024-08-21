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21 августа, 11:19

Политика

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra

Фото: depositphotos/leungchopan

Доступ к порталу издания Astra был ограничен по решению Роскомнадзора. Соответствующее предупреждение разместил универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам.

Astra – издание, которое открылось после начала спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" (внесен в список иностранных агентов) и "Компромат-групп" в связи с постоянной публикацией ложных сведений.

Также ведомство ограничило доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" по причине публикации фейков на тему спецоперации.

Блогеров обяжут передавать сведения о себе в Роскомнадзор

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