21 августа, 11:19Политика
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra
Фото: depositphotos/leungchopan
Доступ к порталу издания Astra был ограничен по решению Роскомнадзора. Соответствующее предупреждение разместил универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам.
Astra – издание, которое открылось после начала спецоперации на Украине.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" (внесен в список иностранных агентов) и "Компромат-групп" в связи с постоянной публикацией ложных сведений.
Также ведомство ограничило доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" по причине публикации фейков на тему спецоперации.
Блогеров обяжут передавать сведения о себе в Роскомнадзор