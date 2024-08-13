Суд оштрафовал "Википедию" на 4 миллиона рублей за запрещенную в РФ информацию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Таганский суд Москвы вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

В этот раз сумма штрафа составила 4 миллиона рублей. Так, суд признал компанию виновной в административном правонарушении.

В предыдущий раз компанию оштрафовали на 1 миллион рублей за аналогичный отказ удалить недостоверные сведения. Еще ранее суд признал законным уже четыре штрафа "Википедии" за неудаление фейков о СВО.

