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Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совет безопасности ООН, осудив поддержку Украиной терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное письмо стран.

Африканские государства призвали СБ ООН принять меры против Киева в связи с поддержкой международного терроризма.

В июле группа боевиков из тысячи человек напала на российских бойцов в Мали. С 22 по 27 июля бойцы под руководством Сергея Шевченко (позывной Пруд) в районе населенного пункта Тин-Заутин вели бои с членами группировки "Аль-Каида в Сахеле" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена) и боевиками из "Координационного движения Азавад".

По информации СМИ, глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали с 2023 года.