Госдеп США призвал американцев покинуть территорию Белоруссии

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Госдепартамент призвал граждан Соединенных Штатов в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства США в Минске.

"Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или на Украину", – отмечается в сообщении.

Данное предписание объясняется тем, что власти Белоруссии "способствуют неспровоцированному нападению на Украину". Кроме того, белорусское правительство произвольно применяют местные законы, утверждают представители Госдепа США.

В посольстве заявили о риске беспорядков, задержания и ограниченных возможностях дипмиссии для оказания помощи своим гражданам.

Немногим ранее в пресс-службе белорусского министерства иностранных дел заявили, что реакция Белоруссии на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе будет "спокойной, ответственной и прагматичной", в том числе в интересах жителей соседних стран.

Власти Литвы сообщили о закрытии двух из шести КПП на границе с Белоруссией 18 августа. Сторона не уточнила, на какое время приостанавливается работа пунктов.

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