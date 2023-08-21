16:26Политика
В белорусском МИД прокомментировали закрытие Литвой пунктов пропуска на границе
Фото: ТАСС/STRINGER
Реакция Белоруссии на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе будет "спокойной, ответственной и прагматичной", в том числе в интересах жителей соседних стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.
Отмечается, что сейчас какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с увеличивающейся нагрузкой на оставшиеся пропускные пункты не планируются.
Правительство Литвы сообщило о закрытии двух из шести КПП на границе с Белоруссией 18 августа. Сторона не уточнила, на какое время приостанавливается работа пунктов.
В пограничном комитете Белоруссии такое решение назвали "очередным неконструктивным и недружественным шагом". Уточнялось, что Литва подобным образом специально "создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".
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