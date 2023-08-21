Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:26

Политика

В белорусском МИД прокомментировали закрытие Литвой пунктов пропуска на границе

Фото: ТАСС/STRINGER

Реакция Белоруссии на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе будет "спокойной, ответственной и прагматичной", в том числе в интересах жителей соседних стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

Отмечается, что сейчас какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с увеличивающейся нагрузкой на оставшиеся пропускные пункты не планируются.

Правительство Литвы сообщило о закрытии двух из шести КПП на границе с Белоруссией 18 августа. Сторона не уточнила, на какое время приостанавливается работа пунктов.

В пограничном комитете Белоруссии такое решение назвали "очередным неконструктивным и недружественным шагом". Уточнялось, что Литва подобным образом специально "создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика