Ракетчики ВС РФ уничтожили три вагона с боеприпасами украинских войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ракетные подразделения уничтожили три вагона с украинскими боеприпасами и десять единиц транспортных средств подвоза ударом по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он добавил, что это также привело к уничтожению значительного количества живой силы ВСУ.

Помимо этого, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения украинских боевиков и огневых средств противника в районе Новодмитровки, сообщил Астафьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие разгромили отряд ВСУ, куда вошли 150 человек, у населенного пункта Казачьи Лагеря. Они пытались закрепиться на левом берегу Днепра.

До этого подразделения ВС России отразили шесть попыток атак штурмовых групп украинской армии на краснолиманском направлении.

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