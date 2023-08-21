Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская группировка "Центр" нанесла поражение штурмовым группам ВСУ, пытавшимся атаковать позиции войск РФ на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

По его словам, украинские войска предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции в районе Торского и Серебрянского лесничества. Однако им было нанесено огневое поражение.

В результате потери противника составили более 30 боевиков, а также танк, боевая машина пехоты и два автомобиля, добавил Савчук.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины направили много иностранной боевой техники и военных на ореховское направление. Он подчеркнул, что все атаки ВСУ отбиваются успешно.

До этого сообщалось, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" овладели украинским опорным пунктом и четырьмя блиндажами, а также уничтожили более 40 солдат ВСУ во время наступления на купянском направлении.

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