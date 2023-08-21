Трамп заявил, что не будет участвовать в предвыборных дебатах республиканцев

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах кандидатов на пост президента от Республиканской партии 23 августа. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что он и так опережает других претендентов-однопартийцев с рейтингом в 62%, согласно недавнему опросу CBS.

По его словам, американское общество знает, кто он такой и каким успешным было его президентство, в связи с чем он не видит смысла в участии в дебатах.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году.

В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.