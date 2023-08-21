У Украины не хватает ресурсов для проведения лобовых атак – СМИ

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У украинских войск не хватает ресурсов для проведения лобовых атак, о которых умоляют западные страны. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.

Уточняется, что Киев получил только 60 танков Leopard, несмотря на обещания союзников отправить сотни подобных бронемашин ВСУ. Кроме того, не хватает в том числе и машин для разминирования.

Собеседник издания сообщил, что военное руководство Украины откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.

Многие представители молодежи Украины уже чувствуют тяжесть конфликта, добавил источник. По его словам, те, кто хотел воевать, уже давно вызвались добровольцами – теперь на Украине идет набор в ВСУ в основном среди "нежелающих".

Ранее СМИ сообщали о том, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий президента Украины Зеленского.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине, чтобы нарастить производство боеприпасов для ВСУ.

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