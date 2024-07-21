Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку

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Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс призвал действующего американского лидера Джо Байдена немедленно уйти в отставку. Об этом он написан на своей странице в соцсети X.

"Все, кто призывает Джо Байдена выйти из гонки, не призывая при этом сложить с себя президентские полномочия, проявляют абсурдный уровень цинизма. Если вы не можете баллотироваться – вы не можете служить стране. Он должен уйти в отставку прямо сейчас", – написал Вэнс.

С аналогичным призывом выступил ранее один из главных спонсоров демократов миллиардер Майкл Мориц. Он также объявил, что приостановит свои пожертвования не только на кампанию Байдена, но и Демократической партии в целом.

По данным местных СМИ, действующий президент США уже согласился прекратить свое участие в борьбе за переизбрание. Ожидается, что об этом могут объявить уже в эти выходные. Кроме того, Байден не планирует публично поддерживать вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены.