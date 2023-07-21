В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали расширение США санкций против России

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В посольстве РФ в США прокомментировали очередные антироссийские санкции Вашингтона. Заявление дипломатов опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.

Так, по словам сотрудников посольства, деструктивные действия США лишь подтверждают оправданность курса России на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета.

Кроме того, новые антироссийские санкции в очередной раз "высвечивают" безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей.

Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против десятков физических и 95 юридических лиц из России. В том числе в список попали экс-глава Минфина РФ и Счетной палаты Алексей Кудрин и первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

До этого Канада внесла в санкционный перечень по России 39 физических и 25 юридических лиц. В список попали продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия, артисты Shaman, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Иван Охлобыстин, музыкант Александр Скляр, актеры Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина.