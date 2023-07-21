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Западные страны пытаются как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть ее природными ресурсами. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По его словам, западные элиты собираются реализовать в РФ план по уничтожению идентичности народов, который уже давно запущен в Евросоюзе.

Вместе с тем Макгрегор выразил уверенность в том, что Владимир Путин будет до конца бороться за то, чтобы его государство не повторило судьбу западной Европы.

Ранее СМИ сообщали о том, что акцент западных стран по вооружению украинской армии сместился от передачи военной техники к ее ремонту.

До этого аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что Западу наплевать на Украину и на ее граждан, которые просто используются в противостоянии с Россией.