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Драупади Мурму выиграла президентские выборы в Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Драупади Мурму родилась 20 июня 1958 года в деревне Байдапоши. Ее родственники по мужской линии занимали руководящие должности – были сельскими старостами.

В политику Мурму пришла еще в 90-х, будучи членом партии Бхаратия джаната. В период с 2000 по 2002 год она занимала пост министра торговли и транспорта в правительстве штата Одиша. С 2002 по 2004 год работала на позиции министра по развитию рыболовства и животноводства в том же регионе.

В 2015 году Мурму была избрана губернатором Джаркханда, став первой женщиной на посту такого уровня в Индии.

Ранее было названо имя нового президента Шри-Ланки. Им стал ранее исполнявший обязанности главы государства Ранила Викремесингхе. Новый лидер страны уже принял присягу.