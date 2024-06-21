Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке готовности войск

Фото: Belarusian Defense Ministry via VoenTV via AP

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск к выполнению задач. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны страны.

"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению", – говорится в сообщении.

В проверке задействуют воинские части и подразделения оперативных командований, силы спецопераций, ракетные войска и артиллерию, а также ВВС и противовоздушную оборону.

В первый этап войдут отработка оперативного занятия назначенных районов и их инженерная подготовка. Кроме того, будет проверка охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

Ранее на территории РФ стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. В Минобороны России рассказали, что главной целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

На первом этапе, который прошел 21 мая в Южном военном округе, солдаты отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

