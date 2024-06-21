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Армения признала Палестину как государство, подтвердив приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов. Заявление опубликовано на сайте МИД республики.

По данным министерства, Армения заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами. В ведомстве отметили, что на международных площадках Армения всегда выступала за мирное урегулирование палестинского вопроса.

В МИД поддерживают двугосударственный принцип решения израильско-палестинского конфликта. Это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления, убеждены в ведомстве.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре заявил, что Украина признала Палестину государством. По словам украинского лидера, страна делает все, чтобы израильско-палестинский конфликт закончился.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва признает независимость Палестины, как это сделал СССР. Он подчеркнул, что данная позиция последовательная и транспарентная.

