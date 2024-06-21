РБК: главу Управления госохраны Украины Донца обвинили в захвате власти

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Несколько офицеров Управления государственной охраны (УГО) Украины пожаловались в письме президенту страны Владимиру Зеленскому на исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца, который, по их мнению, самовольно захватил власть в госоргане. Об этом пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

После увольнения Зеленским предыдущего главы УГО Сергея Рудя его заместитель Донец сам издал приказ о своем повышении, отметили офицеры. Также новый начальник приказал своим подчиненным заступать на дежурство без оружия, что, по их словам, нарушает инструкцию и может привести к нежелательным последствиям во время охраны первых лиц Украины.

Кроме того, Донец распорядился, чтобы УГО передало все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в Службу безопасности Украины (СБУ). Таким образом ведомство осталось без своих боевых возможностей, пожаловались офицеры.

По словам военнослужащих, действия Донца могут привести к тому, что недоброжелатели смогут беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию по отношению к самому Зеленскому и другим высшим руководителям Украины.

Новый глава УГО также без объяснения причин отправил часть сотрудников в резерв и приказал им пройти медкомиссию. Некоторых сотрудников, в том числе полковников и начальников отделов, Донец перевел в департамент, занимающийся среди прочего чисткой биотуалетов на блокпостах. Офицеры связали это с личной неприязнью начальника к некоторым сотрудникам.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили погром на могилах одного из лидеров "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в России) Дмитрия Коцюбайло и двух других украинских военных в Киеве.

До этого украинские журналисты пожаловались на растущие ограничения и давление на СМИ, исходящие от властей страны. Так, сотрудники украинской прессы отмечают, что подвергают свою работу "самоцензуре".