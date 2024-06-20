РИА Новости: в Киеве устроили погром на могилах боевиков Коцюбайло и Пильщикова

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Неизвестные устроили погром на могилах одного из лидеров "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в России) Дмитрия Коцюбайло и двух других украинских военных в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) звали Андрей Пильщиков и Павел Петриченко. Журналисты напомнили, что Коцюбайло был ликвидирован под Артемовском в марте 2023 года, а Пильщиков был военным летчиком.

Ранее в базе данных МВД РФ появилась карточка бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского. Однако статья, по которой его разыскивают, не уточнялась.

При этом еще в феврале 2024 года в украинской Раде заявляли, что президент страны Владимир Зеленский может отстранить от должности Забродского, который принимал участие в силовой операции Киева в Донбассе.

