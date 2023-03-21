В Британии заявили, что затягивание конфликта на Украине вредит интересам Запада

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен призвал как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам политика, затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб национальным интересам Великобритании, а также простым жителям стран Запада. Он подчеркнул, что Запад должен принять меры, которые бы поспособствовали деэскалации ситуации.

Ранее в МИД РФ заявили, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль посредников в мирном процессе по Украине. В ведомстве объяснили это тем, что указанные страны являются участниками конфликта с Россией.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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