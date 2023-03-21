ВС РФ отбили попытки украинских сил вернуть позиции на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ отбили попытки украинских военных вернуть потерянные на краснолиманском направлении позиции. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки Центр российских войск Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск Центр вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчету реактивных систем залпового огня Град", – приводит его слова РИА Новости.

Он заявил, что ВСУ в результате огневого поражения понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Савчук также рассказал о попытке атаки украинских войск на БМП в Краматорском районе ДНР около населенного пункта Торское. По его словам, атака ВСУ была остановлена дистанционным подрывом техники на минном поле и огневым поражением артиллерией, в результате чего украинские военные понесли потери в технике и личном составе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали разведку боем и переброску украинских резервов на купянском направлении. Российские силы также уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки, которые действовали в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

До этого российские силовики совместно с подразделениями военной полиции задержали троих пособников ВСУ, которые готовили теракт против мирных жителей в Запорожской области. Силовики также обнаружили два украинских схрона с оружием и боеприпасами.

ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении

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