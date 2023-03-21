Ветеран США заявил, что Путин виноват лишь в том, что не продал Россию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин виновен лишь в том, что не продал страну Западу. Об этом написал ветеран армии США Ноктис Дрейвен в своем Twitter.

"Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше", – написал он.

По мнению ветерана, на Западе знают, что победить Россию в военном конфликте не получится, кроме того, РФ не выйдет заставить подчиняться, как это было с Францией, Германией, Великобританией и другими странами.

Дрейвен считает, что именно поэтому странам Запада не оставалось ничего, кроме как выдать ордер в Международном уголовном суде (МУС) на арест российского президента.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции считают, что Путин и Львова-Белова могут быть участниками военного преступления, под которым подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в РФ.

В издании Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере МУС на арест Путина. Из-за позиции Будапешта главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю пришлось выступать с данным заявлением от своего имени.

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