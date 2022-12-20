В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе неадекватна, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что Тюрк призвал расследовать обстоятельства случившегося и привлечь к ответственности виновных. Больше никаких шагов и заявлений от него не последовало.

"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, – ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной", – заявил замминистра.

По его словам, несмотря на отсутствие реакции, Москва будет добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно убили более 10 российских военнопленных. В Сети распространился ролик, на котором видно, как бойцы ВСУ требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.

В связи с произошедшим Россия направила генсеку ООН Антониу Гуттерришу письмо по факту жестокого обращения военных Украины с солдатами РФ. Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский потребовал привлечь украинскую сторону к ответственности.



ООН призвала расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных РФ

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