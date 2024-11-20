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Военнослужащие ВСУ утверждают, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS практически исчезли из зоны боевых действий. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету New York Times.

"Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали", – сказал один из украинских военных.

В ВСУ также указали на заметное снижение артиллерийских обстрелов с украинской стороны, в том числе с использованием систем HIMARS. Такая ситуация наблюдается в последние недели, уточнили военные ВСУ.

Ранее посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный призвал украинских военнослужащих, проходящих обучение, не бояться смерти, поскольку, считает он, у них осталось мало шансов выжить на передовой.

Тем временем лидер Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия отступает на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал то, что на поле боя российская армия в несколько раз превосходит численность войск Украины.