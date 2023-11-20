Премьер Финляндии заявил, что переговоры с РФ по ситуации на границе ни к чему не привели

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Россия и Финляндия провели переговоры по дипканалам по ситуации с неконтролируемым прибытием беженцев, но они не дали результатов. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо, находящийся в пункте пропуска "Вартиус" на границе с РФ.

По его словам, у правительства "высокая готовность" принять дальнейшие ограничения, если ситуация ухудшится.

"Поэтому у нас готовятся дополнительные меры. Эти решения должны быть тщательно подготовлены и соразмерны", – цитирует его РИА Новости.

На вопросы о том, когда именно будет закрыта вся граница с Россией, премьер-министр ответил, что в случае продолжения развития дестабилизирующей ситуации Финляндия готова быстро принять решение. Однако он добавил, что "для всех было бы лучше", если бы можно было вернуть на уровень, который был до ограничений.

Между тем начальник финской погранслужбы Паси Костамоваара заявил, что граница Финляндии и России может быть полностью закрыта. По его словам, это возможно при соответствующем решении правительства. Орпо же отмечал, что финский кабмин рассматривает введение новых ограничений на границе с РФ.

Правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП. Как отметили финские власти, такие меры понадобились из-за ухудшения ситуации с беженцами на границе с РФ.

Позже стало известно, что Финляндия готова закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. Причиной такого решения финские власти называют неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

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