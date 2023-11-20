МИД РФ заявил протест Финляндии из-за решения закрыть несколько КПП на границе

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Россия заявила протест Финляндии в связи с решением закрыть наиболее активно использовавшиеся пункты пропуска на границе, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Там отметили, что с финским послом провели беседу, в ходе которой ему сообщили, что решение о закрытии КПП на границе является провокационным и явно идет в русле попыток еще сильнее обострить отношения. Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан двух государств, добавили в министерстве.

"Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", – говорится в сообщении.

Ранее финский кабмин принял решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП. Как отметили финские власти, такие меры понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

Позже стало известно, что Финляндия готова закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. Причиной такого решения финские власти называют неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

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