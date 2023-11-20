Россия не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех КПП на границе – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кремль вряд ли сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ из-за отсутствия диалога с Хельсинки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что российская сторона в данном случае не была инициаторами сворачивания диалога. Кроме того, Песков выразил сожаление из-за закрытия Финляндией всех КПП на границе с РФ.

"С Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны", – подчеркнул он.

Также пресс-секретарь президента РФ назвал неприемлемыми обвинения в том, что пограничники России якобы намеренно привозят мигрантов на границу с Финляндией, чтобы вызвать кризис.

"В данном случае я бы не стал комментировать данные сообщения. Подобные обвинения мы не принимаем", – отметил Песков, добавив, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, а российские пограничники соблюдают все служебные инструкции.

Ранее финский кабмин принял решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Прием заявлений от беженцев на границе с РФ сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус". Финские власти утверждают, что подобные меры понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от министерства иностранных дел республики по данному вопросу.

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