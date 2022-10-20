В УВКПЧ выразили обеспокоенность ударами ВСУ по Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани высказала беспокойство из-за ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области.

"Повреждение электростанций и линий электропередачи в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

19 октября Белгород подвергся обстрелу со стороны военнослужащих Украины. В результате был поврежден объект инфраструктуры, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом он уточнил, что разрушения не сказались на энергообеспечении города.

В результате обстрела пострадали три жителя областного города Шебекино. По словам Гладкова, один из пострадавших – мужчина – находится в операционном отделении. Еще одна пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.



Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

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