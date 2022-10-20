Экс-постпред США при НАТО призвал проявить должное уважение к русскому народу

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Стремление Запада "наказать" Россию после распада Советского Союза разожгло национальное недовольство. Такое мнение высказал в статье для Washington Post экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер.

Как отметил Хантер, США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развернули системы ПРО в Центральной Европе и выразили намерение на саммите НАТО в 2008 году расширить альянс за счет Украины и Грузии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к восстановлению СССР. По словам российского лидера, последние руководители Советского Союза развалили великую страну, поставив советский народ перед фактом и не осознавая последствий принятых решений.

Он подчеркнул, что решение о судьбе СССР было принято вопреки воле людей, это обернулось национальной катастрофой.

До этого Путин назвал ситуацию на Украине и на границах других стран СНГ результатом развала СССР. По его словам, Запад продолжает прорабатывать сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ.

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