Вучич предрек глобальный конфликт в ближайшие месяцы

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В ближайшие пару месяцев в мире может разразиться глобальный конфликт, сопоставимый со Второй мировой войной. Об этом в интервью телеканалу "РТС" заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту", – сказал он.

По его словам это может произойти в течение ближайших 1–2 месяцев. При этом Сербский лидер не стал предполагать в каких границах произойдет возможное столкновение.

Ранее Вучич предрек развитие мирового продовольственного кризиса из-за ограничений и спекуляций, связанных с продуктами питания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

