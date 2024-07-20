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01:57

Политика

Илон Маск предложил установить предельный возраст кандидатов в президенты США

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск предложил установить в США предельный возраст для кандидатов в президенты. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Должен быть максимальный возраст. Отцы-основатели просто не ожидали, что кто-то проживет так долго!" – написал Маск.

По информации СМИ, Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа. Точная сумма пожертвования неизвестна, однако, согласно источникам журналистов, она значительна.

Кроме того, Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.

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