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РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прозвучала в Киеве

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Несколько взрывов произошло в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти пока не комментировали ситуацию. Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности случившегося.

Позже выяснилось, что портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения в результате взрывов. В частности, повреждения были нанесены складским помещениям и грузовому автотранспорту.

Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

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