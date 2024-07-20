РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве

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Несколько взрывов произошло в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти пока не комментировали ситуацию. Сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности случившегося.

Позже выяснилось, что портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения в результате взрывов. В частности, повреждения были нанесены складским помещениям и грузовому автотранспорту.