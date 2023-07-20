Временно поверенного в делах Британии в РФ вызвали в МИД

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Временный поверенный в делах Великобритании в Москве был вызван в российский МИД, сообщает РИА Новости.

Как уточнили журналисты, машину дипломата заметили у здания министерства.

Ранее российские дипломаты отмечали, что Великобритания взяла курс на милитаризацию Европы. По мнению сотрудников дипкорпуса РФ, это проявляется в призывах наращивать возможности ВПК, указывая на долгосрочную поддержку Украины.

Кроме того, Великобритания внесла в санкционный список еще 13 граждан РФ, а также федеральное бюджетное образовательное учреждение "Артек". Под санкциями в том числе оказались губернатор Камчатского края Владимир Солодов, журналист Антон Красовский, руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Также в списке появились уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, омбудсмен по правам человека в ДНР Дарья Морозова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко.

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