06:40Политика
Австралийский наемник рассказал о произволе украинских командиров
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Воюющий за украинскую сторону австралийский наемник рассказал о произволе командиров ВСУ. Его слова приводятся в статье ABC News.
Так, по словам иностранного наемника, его товарищи умирали и продолжают умирать, происходит настоящая "мясорубка". Он также сообщил, что видел в украинской армии вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлимы.
Во время интервью австралиец представился выдуманным позывным, поскольку украинцам и наемникам угрожают страшными последствиями за распространение информации о некомпетентности командиров ВСУ. Он признался, что боится за свою жизнь из-за распространения этих сведений.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за первые две недели контрнаступления лишились до 20% задействованных в боях вооружений. Отмечалось, что часть вооружений была уничтожена полностью, другая – только повреждена.
До этого СК России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них есть граждане США, Грузии, Швеции, Латвии и еще 29 стран.
Российские военные поразили семь объектов ВСУ на артемовском направлении
Читайте также