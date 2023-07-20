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Воюющий за украинскую сторону австралийский наемник рассказал о произволе командиров ВСУ. Его слова приводятся в статье ABC News.

Так, по словам иностранного наемника, его товарищи умирали и продолжают умирать, происходит настоящая "мясорубка". Он также сообщил, что видел в украинской армии вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлимы.

Во время интервью австралиец представился выдуманным позывным, поскольку украинцам и наемникам угрожают страшными последствиями за распространение информации о некомпетентности командиров ВСУ. Он признался, что боится за свою жизнь из-за распространения этих сведений.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за первые две недели контрнаступления лишились до 20% задействованных в боях вооружений. Отмечалось, что часть вооружений была уничтожена полностью, другая – только повреждена.

До этого СК России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Среди них есть граждане США, Грузии, Швеции, Латвии и еще 29 стран.

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