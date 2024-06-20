МИД Канады призвал граждан страны покинуть Иран после решения по КСИР

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала граждан страны немедленно покинуть Иран после решения Оттавы внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Жоли.

Она отметила, что после данного решения в Иране существует повышенный риск произвольного задержания, в связи с чем канадцам следует воздержаться от поездок в исламскую республику.

Власти Канады также приняли решение сделать невъездными тысячи высокопоставленных иранских чиновников, в том числе членов КСИР. Что касается бывших и действующих иранских чиновников, которые уже находятся в Канаде, то они могут быть высланы из страны либо стать фигурантами расследований, заявила Жоли.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал о приостановке работы над договором о сотрудничестве между Москвой и Тегераном из-за проблем у иранских партнеров.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о продолжении работы в этом направлении. Вместе с тем он добавил, что график немного смещается из-за подготовки к президентским выборам в Иране.