19 июня, 15:41Политика
"Грузинский национальный легион" внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Росфинмониторинг включил добровольческое военное подразделение "Грузинский национальный легион" (признан в РФ террористической организацией) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.
Движение было создано в 2014 году Главным разведывательным управлением (ГУР) Минобороны Украины. В его состав входят граждане Грузии. В 2016 году "Грузинский национальный легион" вошел в структуру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Движение признали террористическим в РФ 14 июня. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ поясняли, что причиной тому стали доказательства, собранные в рамках расследования преступлений легиона.
По версии российских спецслужб, участники движения причастны не только к участию в боевых действиях на Украине, но и к организации и совершению терактов на территории России. Деятельность движения в России квалифицировали по уголовным статьям о наемничестве и терроризме.