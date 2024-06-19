"Грузинский национальный легион" внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Росфинмониторинг включил добровольческое военное подразделение "Грузинский национальный легион" (признан в РФ террористической организацией) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

Движение было создано в 2014 году Главным разведывательным управлением (ГУР) Минобороны Украины. В его состав входят граждане Грузии. В 2016 году "Грузинский национальный легион" вошел в структуру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Движение признали террористическим в РФ 14 июня. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ поясняли, что причиной тому стали доказательства, собранные в рамках расследования преступлений легиона.

По версии российских спецслужб, участники движения причастны не только к участию в боевых действиях на Украине, но и к организации и совершению терактов на территории России. Деятельность движения в России квалифицировали по уголовным статьям о наемничестве и терроризме.

