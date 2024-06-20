Украинский депутат вышла на трибуну Верховной рады с российским флажком

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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла на трибуну парламента с российским флажком. Об этом сообщила другой украинский законодатель Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.

Она добавила, что теперь запрещенная на Украине партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", членом которой является Безуглая, требует наказать депутата за провокацию и демонстрацию запрещенной в стране символики.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что украинские власти допустили ошибку, не пригласив РФ на швейцарский мирный саммит. По его словам, Киев боялся, что российские представители могут повлиять на ситуацию во время саммита, однако вышло наоборот.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что часть депутатов Верховной Рады начала обсуждать предложения Владимира Путина по началу мирных переговоров.