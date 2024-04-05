Суд в Молдавии признал экстремистским черно-желто-белый флаг Российской империи

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Районный суд Кишинева решил признать черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

С инициативой о признании флага экстремистским ранее выступили исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии, Минюст, а также Служба информации и безопасности.

"Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов", – следует из документа.

Власти Молдавии принятое судом решение не комментировали.

До этого Россия решила в связи с высылкой из Молдавии российского дипломата в качестве ответной меры объявить персоной нон грата сотрудника посольства республики в РФ. Ему изъявили протест в связи с действиями Кишинева и выслали из Москвы.

