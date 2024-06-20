Генсек НАТО: модернизация ядерного оружия Альянса не связана с действиями РФ

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Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала была запланирована давно и никак не связана с последними решениями и действиями российской стороны касательно ядерной тематики. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обладаем этим потенциалом много лет. Сейчас мы находимся в процессе его модернизации, но это было запланировано давно, это не является ответом на какие-либо специфические решения с российской стороны", – цитирует главу НАТО РИА Новости.

Столтенберг также выразил уверенность, что сложит свои полномочия на посту генсека Альянса к октябрю этого года. По его словам, члены НАТО уже очень близки к избранию его преемника.

Ранее Столтенберг после встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что Североатлантический альянс не планирует наращивать количество ядерного вооружения. Вместо этого, по его словам, НАТО занимается модернизацией потенциала.

До этого Столтенберг рассказал, что страны Альянса в этом году повысили свои военные расходы на 18% по сравнению с 2023 годом. В частности, 23 государства из всех 32 участников НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП в текущем году.