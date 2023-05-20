В двух областях Украины отменили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу, ранее объявленную в двух регионах на востоке Украины, отменили, сообщает РИА Новости.

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области в 12:49. Уже в 13:25 их отменены.

18 мая Минобороны РФ заявило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства ВСУ.

19 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью был нанесен удар высокоточным оружием по пунктам дислокации и складам ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены, в результате чего удалось нарушить снабжение украинских войск, а также подготовку новых бойцов ВСУ.