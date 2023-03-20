Экс-консул Турции заявил, что вторжение США в Ирак вызвало распространение терроризма

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Вторжение Соединенных Штатов в Ирак повлекло за собой распространение терроризма, а также принесло арабской стране большие жертвы, разрушения и дестабилизацию. Об этом заявил РИА Новости бывший консул Турции в Мосуле, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.

Он отметил, что в результате вторжения в Ираке не наступила демократия, так как она подразумевает полномасштабную систему институтов и правил, а это не было реализовано.

Йылмаз добавил, что Вашингтон разделил арабскую страну по этноконфессиональному принципу. Вся территория государства стала небезопасной из-за пришедшего туда терроризма, в частности боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Это стало тяжелым бременем для местных жителей.

В результате, по словам турецкого консула, никакие этноконфессиональные группы не получили стабильности и не добились своих целей после американской операции, а страна продолжает оставаться расколотой.

"Полное фиаско американского плана: ни демократии, ни стабильности, да и оружия массового поражения не обнаружилось, что США сами и признали", – заключил Йылмаз.

Ранее обозреватель издания The Guardian заявил, что Вашингтон прекратит поддержку Киева в угоду новым политическим интересам. Журналист сравнил помощь Украине с ситуацией в Ираке, когда США прекратили контакты со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в поддержании господства на Ближнем Востоке.

До этого ветеран американской разведки Пол Пиллар заявил, что Соединенным Штатам стоит поучиться у России в сфере сотрудничества и взаимодействия со странами Ближнего Востока.

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