Асад заявил, что США могут перебросить исламских террористов на Украину

Фото: kremlin.ru

Вашингтон может начать перевозить из Сирии на Украину исламских террористов для сражений с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента САР Башара Асада.

Сирийский лидер подчеркнул, что у него нет доказательств, однако это предположение является вполне ожидаемым. По его словам, Вашингтон перебрасывает террористов из одного места в другое.

"Но террористы в Сирии – это те, кого в скобках называют исламские террористы, кто прикрывается религией. На Украине нет религиозной войны, а они (исламские террористы. – Прим. ред.), судя по роликам, циркулирующим в интернете, там присутствуют", – заявил Асад.

Президент республики добавил, что боевики не отправились в Украину для участия в джихаде. Их перебросили туда при содействии американской стороны, считает Асад. Он заявил, что есть террористы из других регионов, которых перевезли для того, чтобы они сражались с РФ на Украине.

Ранее Асад поделился, что коллективный Запад начал третью мировую войну в формате прокси-войны. Сирийский лидер заявил, это противостояние западные страны ведут руками нацистов на Украине и террористов в Сирии.

По мнению Асада, современное оружие, особенно ядерное, не даст этому конфликту перейти в традиционный формат мировой войны.

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